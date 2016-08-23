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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          95.79    +0.14    +0.15   2676550
    京东                25.94    +0.17    +0.66   8980675
    新浪              70.75    +0.06    +0.08    996645
    搜狐              38.95    +0.20    +0.52    166030
    网易             213.17    +0.60    +0.28    765844
    百度             173.49    -0.36    -0.21   1803766
    
    台湾
    台湾积体电路       28.50    +0.10    +0.35   1451960
    联电                1.87    +0.03    +1.63    339427
    日月光              6.02    +0.12    +2.03    173787
    硅品精密           7.45    +0.00    +0.00    102236
    和信超媒体         2.54    -0.04    -1.55      3136
    友达                4.00    +0.07    +1.78    220366
    中华电信           36.26    +0.31    +0.86     36250
    台湾国际航电      53.67    +0.51    +0.96   1317971
    
    香港
    中国移动           62.74    -0.17    -0.27    118719
    中国联通           11.63    -0.14    -1.19     74757
    中国电信           51.98    -1.75    -3.26      6940
    中芯国际            5.05    -0.12    -2.32     11507
    (完)

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