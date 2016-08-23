《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 95.79 +0.14 +0.15 2676550 京东 25.94 +0.17 +0.66 8980675 新浪 70.75 +0.06 +0.08 996645 搜狐 38.95 +0.20 +0.52 166030 网易 213.17 +0.60 +0.28 765844 百度 173.49 -0.36 -0.21 1803766 台湾 台湾积体电路 28.50 +0.10 +0.35 1451960 联电 1.87 +0.03 +1.63 339427 日月光 6.02 +0.12 +2.03 173787 硅品精密 7.45 +0.00 +0.00 102236 和信超媒体 2.54 -0.04 -1.55 3136 友达 4.00 +0.07 +1.78 220366 中华电信 36.26 +0.31 +0.86 36250 台湾国际航电 53.67 +0.51 +0.96 1317971 香港 中国移动 62.74 -0.17 -0.27 118719 中国联通 11.63 -0.14 -1.19 74757 中国电信 51.98 -1.75 -3.26 6940 中芯国际 5.05 -0.12 -2.32 11507 (完)