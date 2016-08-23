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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--8月24日-8月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段   预估值      前值
    
    8月22日当周
    
    8月24日(三)
    0130 澳洲建筑完工                             第二季       --       -2.6%   
 
    
    8月25日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    8月26日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    8月29日当周
    
    8月29日(一)
    2245 新西兰建筑许可                            7月         --      +16.3%
    
    8月30日(二)
    暂无重要经济指标公布
    
    8月31日(三)    
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   7月         --       +8.2%
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          8月         --       16.0%
                             企业活动指数                      --       31.4%
    0130 澳洲民间部门信贷                          7月         --       +0.2%
             房屋信贷                                          --       +0.5%   
 
    2245 新西兰贸易条件(较前季)                   第二季       --       +4.4%


    8月31日-9月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                         8月         --        56.4
    (完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王丽鑫；审校 戴素萍)

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