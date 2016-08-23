澳新经济指标预测--8月24日-8月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月22日当周 8月24日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -- -2.6% 8月25日(四) 暂无重要经济数据公布。 8月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 8月29日当周 8月29日(一) 2245 新西兰建筑许可 7月 -- +16.3% 8月30日(二) 暂无重要经济指标公布 8月31日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -- +8.2% 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 8月 -- 16.0% 企业活动指数 -- 31.4% 0130 澳洲民间部门信贷 7月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第二季 -- +4.4% 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- 56.4 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 戴素萍)