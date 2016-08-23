美股业绩：百思买季度获利好于预期，股价劲升19%

营收较上年同期小幅增加至85.3亿美元，中止连续三季下滑，而且也高于分析师预估的84.0亿美元。

同店销售增长0.8%。根据研究公司Consensus Metrix数据，分析师原预估为下滑0.60%。

百思买称预计财年营业利润百分比增幅料将是个位数。先前该公司的预测是“大约持平”。