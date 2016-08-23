美股业绩：百思买季度获利好于预期，股价劲升19%

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
营收较上年同期小幅增加至85.3亿美元，中止连续三季下滑，而且也高于分析师预估的84.0亿美元。
同店销售增长0.8%。根据研究公司Consensus Metrix数据，分析师原预估为下滑0.60%。
百思买称预计财年营业利润百分比增幅料将是个位数。先前该公司的预测是“大约持平”。
百思买给出的第三季获利及营收前景大致上与分析师预估相符。(完) (编译 陈宗琦/张荻/李婷仪 审校 杜明霞/王颖/戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。