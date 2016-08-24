金砖国家：8月23日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透8月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月23日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.25%，报906.5点。
中国股市：沪综指震荡收升，上攻动力不足3,100点附近压力仍大
中国汇市：人民币大幅收升维稳压力下降，反弹空间仍需看美指表现
香港股市：恒生指数收平，投资人等待美联储政策线索
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.41%，报58,020.033点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2320/35，上日收报3.2003/15。
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南非股市：收高，投资人静待有关美联储今年是否升息的更多线索。指标Top-40指数 收盘上涨0.31%，报46,139.33点；大盘综合指数 收盘上涨0.24%，报52,957.8点。
南非汇市：兰特大跌近3%，因报导称财长将要向警方报到
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印度股市：收盘近持平，美联储主席叶伦本周稍后于杰克森霍尔的全球央行总裁年会发表讲演前，投资人保持审慎。BSE指数 收盘上涨0.02%，报27,990.21点；NSE指数 收盘上涨0.04%，报8,632.6点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.0575/67.0675，上日收报67.185/67.195。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.93%，报972.25点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.63%，报505.98点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.33%，报64.6；卢布兑欧元 升值0.42%，报73.07。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583