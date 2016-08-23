澳洲经济指标总览--8月24日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月8日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差31.95 逆差24.18 出口(较前月) -1% +1% 进口(较前月) +2% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月1日 (较前月) 6月 +0.1% +0.2% 就业市场(经季节调整) 9月15日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 +2.62 +1.08 全职就业人口(较前月变动,万人) -4.54 +4.4 失业率 5.7% 5.8% 就业参与率 64.9% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 10月26日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% -0.2% (较上年同期) +1.0% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.4% 国际贸易价格指数 10月27日 进口物价(较前季) 第二季 -1.0% -3.0% 出口物价(较前季) +1.4% -4.7% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 经常帐收支 第一季 赤字208 赤字226 9月6日 商品与服务贸易收支 逆差81.14 逆差109.38 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月7日 (较前季) 第一季 +1.1% +0.7% (较上年同期) +3.1% +2.9% (完)