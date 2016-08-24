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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 08:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月24日-8月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    8月22日当周
     
    8月24日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --          541.5
                抵押贷款再融资指数                                --        2,432.8
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   7月修正值       --          115.2
             建筑许可(较前月)                                     --          -0.1%
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      6月        --          +0.2%
                                     (较上年同期)                 --          +5.6%
                                 房屋价格指数                     --          234.3 
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        7月        551           557
             成屋销售(较前月)                                   -0.4%         +1.1%
    
    8月25日(四) 
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                7月      +3.3%         -3.9%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.5%         -0.4%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --          -3.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +0.3%         +0.4%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月20日当周     26.5           26.2
                 四周均值(万人)                                   --         26.525
                 续请失业金人数(万人)           8月13日当周     215.3         217.5
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         8月初值        --          51.80
                   服务业PMI                                    52.0           51.4
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                      8月        --           负15
                       综合指数                                   --           负6
    
    8月26日(五)
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                  7月初值        --      逆差645.4
    1230 美国企业获利                           第二季初值        --          +8.1%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率        第二季修正值      +1.1%         +1.2%
             最终销售                                           +2.4%         +2.4%
             消费者支出                                           --          +4.2%
             GDP平减指数                                        +2.2%         +2.2%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                      +1.7%         +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +1.9%         +1.9%    
    1400 美国密西根大学消费者信心指数              8月终值       90.6          90.4
                             现况指数                           107.4         106.1
                             预期指数                            81.0          80.3
    
    8月29日当周 
    
    8月29日(一)   
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      7月        --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                   +0.4%        +0.2%
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.3%        +0.4%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%        +0.1%
                                      (较上年同期)                --         +1.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.1%
                                  (较上年同期)                    --         +0.9%
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  8月        --        负1.30
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             7月        --         +1.0%
    
    8月30日(二)
    1230 加拿大经常帐收支(亿加元)                     第二季      --      赤字167.7
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             7月        --         +0.6%
                           (较上年同期)                           --         -0.8%
    1230 加拿大原材料价格(较前月)                                 --         +1.8%
                         (较上年同期)                             --         -9.0%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)6月        --         -0.1%              
            
                        未经季节调整房价指数(较前月)              --         +0.9%
                                房价指数(较上年同期)              --         +5.2%
    1400 美国消费者信心指数                            8月       97.3         97.3
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                  8月        --          10.3 
    
    8月31日(三)
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 8月      增加16.5   增加17.9
    1230 加拿大GDP(较前月)                             6月        --         -0.6%
                  (较前季)                           第二季       --         +0.6%
               GDP环比年率                                        --         +2.4%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 8月       55.0         55.8
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 7月      +0.5%        +0.2% (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张荻；审校 陈宗琦)

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