《中国报摘》--中国证券报8月24日

* 头版头条:

--银华、易方达、招商、兴全、新华等基金公司已披露旗下公募基金半年报。今年以来业绩较好的基金认为下半年A股行情可期，但将是业绩驱动下的结构性行情。上半年绩优品种--黄金类基金和大宗商品基金对下半年行情的看法则出现分化。

* 其他:

--记者获悉，国内第一例交易所挂牌的符合国际标准的商业按揭支持证券（CMBS）产品--“高和招商-金茂凯晨专项资产管理计划”获得上海证券交易所的电子版无异议函，并于8月24日发行。该产品规模高达40亿元人民币，以金茂集团北京凯晨世贸大厦作为基础资产，该资产系国内品质和租金最高的写字楼之一。

--春秋航空 公告称，拟定增发行不超过9,151.2万股股票，募资不超过40亿元购置飞机。其中，39.5亿元将用于引进10架空客A320飞机；0.5亿元将用于购置一台A320飞行模拟机，以突破飞行员培训资源不足对公司发展的制约。