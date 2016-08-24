《中国报摘》--中国证券报8月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--银华、易方达、招商、兴全、新华等基金公司已披露旗下公募基金半年报。今年以来业绩较好的基金认为下半年A股行情可期，但将是业绩驱动下的结构性行情。上半年绩优品种--黄金类基金和大宗商品基金对下半年行情的看法则出现分化。
* 其他:
--记者获悉，国内第一例交易所挂牌的符合国际标准的商业按揭支持证券（CMBS）产品--“高和招商-金茂凯晨专项资产管理计划”获得上海证券交易所的电子版无异议函，并于8月24日发行。该产品规模高达40亿元人民币，以金茂集团北京凯晨世贸大厦作为基础资产，该资产系国内品质和租金最高的写字楼之一。
--春秋航空 公告称，拟定增发行不超过9,151.2万股股票，募资不超过40亿元购置飞机。其中，39.5亿元将用于引进10架空客A320飞机；0.5亿元将用于购置一台A320飞行模拟机，以突破飞行员培训资源不足对公司发展的制约。
--中国建筑 上半年实现营业收入4,697亿元，同比增长13.5%；净利润161亿元，同比增17.2%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583