《香港报摘》--经济日报8月24日

**头版头条**

--二手重现升势，全港百大屋苑当中28个或三成尺价较今年低位回升逾一成，有11个属上车屋苑，牛头角得宝花园更反弹近两成，可见细价楼成二手升市动力。

**其他**

--蓝筹地产股恒地 增派中期息，令增派息的主要蓝筹增至九间，带动恒指2016年全年预测股息率超过3厘水平。投资界指，环球资金＂追息＂潮下，续利好资金来港追逐高息概念。

--发展商争取建细单位，新地 申请天水围第112区用地建2,194伙，较地契要求高出六成，获规划署不反对，本周五正式到城规会审议。（完）

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