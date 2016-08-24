日本金融：金融厅延长对地区银行融资计划，因应英国退欧风险

在2011年3月福岛核灾之后，金融厅根据《金融机能强化特别措置》设立了安全网。根据该法律，对于申请急需公共资金的地方金融机构，取消有关利润率目标的要求。

根据这一制度申请资金的截止期限最初设定为2017年3月。

消息人士称，金融厅还将银行等保有株式取得机构(Banks' Shareholdings Purchase Corporation)购买股权的截止期限延长五年至2022年。该机构购买日本的银行股权，以帮助降低银行之间交叉持股的情况。

消息人士称，政府对日本生命保险契约者保护机构的金融援助也自2017年3月延长五年。该机构向破产的日本保险公司提供帮助。(完)