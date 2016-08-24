《香港报摘》--信报8月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--消息称，金管局最快本周公布首批储值支付工具牌照，同时决定不会硬性要求所有用家实名登记，储值金额较少及全年交易额较低者将获豁免；储值金额及全年交易额较大，才须于开户时提交身份证明文件。此举可望在配合反洗钱风险管控下，让市场自由发展。
**其他**
--中国安邦保险集团已邀请投资银行，就其计划明年在香港进行的首次公开招股（IPO）提供建议，并要求本周内提交，上市业务或包括安邦在内地的寿险及众多海外业务。
--雅居乐 主席兼总裁陈卓林表示，去年减价清库存，部分亏本产品销售于今年上半年入账，导致毛利率下降，料下半年毛利率有望回升3-5个百分点，预计明年毛利率约28%，净利润率约8%-10%。
--嘉里物流 早前拟把柴湾货仓改建为骨灰龛遭多方反对，集团总裁马荣楷表示，城规会将于9月30日举行听证会，届时会与各持份者及居民作沟通，冀找到完善的解决方案。他并指，公司今年全年资本开支将介乎25-28亿港元，主要用于收购和兴建仓库，会积极寻找＂一带一路＂沿线国家收购机会。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583