《香港报摘》--信报8月24日

**头版头条**

--消息称，金管局最快本周公布首批储值支付工具牌照，同时决定不会硬性要求所有用家实名登记，储值金额较少及全年交易额较低者将获豁免；储值金额及全年交易额较大，才须于开户时提交身份证明文件。此举可望在配合反洗钱风险管控下，让市场自由发展。

**其他**

--中国安邦保险集团已邀请投资银行，就其计划明年在香港进行的首次公开招股（IPO）提供建议，并要求本周内提交，上市业务或包括安邦在内地的寿险及众多海外业务。

--雅居乐 主席兼总裁陈卓林表示，去年减价清库存，部分亏本产品销售于今年上半年入账，导致毛利率下降，料下半年毛利率有望回升3-5个百分点，预计明年毛利率约28%，净利润率约8%-10%。

--嘉里物流 早前拟把柴湾货仓改建为骨灰龛遭多方反对，集团总裁马荣楷表示，城规会将于9月30日举行听证会，届时会与各持份者及居民作沟通，冀找到完善的解决方案。他并指，公司今年全年资本开支将介乎25-28亿港元，主要用于收购和兴建仓库，会积极寻找＂一带一路＂沿线国家收购机会。（完）

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