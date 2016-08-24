全球金属：锡库存创七年半低位，因印尼出口减少且缅甸矿业前景不明

“在这个市场，持有多仓也许比持有空仓要好一些。我认为当前18,000美元的价格是合理的，如果投资者还在积极建仓，价格还有可能再上涨一点。”

法国兴业银行 预计第四季度锡价平均水平在18,500美元。“年底之前很可能会涨至20,000美元，”金属研究部主管Robin Bhar表示。今年前七个月，最大出口国印尼的精炼锡出口下降了28%，其中7月下降了48%。印尼国有锡矿企业PT Timah 预计，今年产量将下降8%-10%。

**LME库存下降**

供应减少使LME“注册仓单”库存MSNSTX-TOTAL降至2,975吨，为2008年10月来最低。

缅甸矿石供应的激增是否能持续下去也是个问题，该国锡矿石供应的增加，弥补了近年来印尼矿石供应下降造成的缺口。