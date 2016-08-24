全球金属：锡库存创七年半低位，因印尼出口减少且缅甸矿业前景不明

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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“在这个市场，持有多仓也许比持有空仓要好一些。我认为当前18,000美元的价格是合理的，如果投资者还在积极建仓，价格还有可能再上涨一点。”
法国兴业银行 预计第四季度锡价平均水平在18,500美元。“年底之前很可能会涨至20,000美元，”金属研究部主管Robin Bhar表示。今年前七个月，最大出口国印尼的精炼锡出口下降了28%，其中7月下降了48%。印尼国有锡矿企业PT Timah 预计，今年产量将下降8%-10%。
**LME库存下降**
供应减少使LME“注册仓单”库存MSNSTX-TOTAL降至2,975吨，为2008年10月来最低。
缅甸矿石供应的激增是否能持续下去也是个问题，该国锡矿石供应的增加，弥补了近年来印尼矿石供应下降造成的缺口。
2016年上半年，从缅甸运至中国的锡矿石激增88%，但国际锡研究协会(ITRI)最近警告称，产量可能已达到峰值。(完) (编译 戴素萍/王颖；审校 许娜/张荻)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583