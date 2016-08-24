《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--中华征信所指出，今年上半年投审会核准的对外投资金额，不含对大陆投资即高达82.1亿美元，较去年同期大增81.94%，创下同期对外投资史上新高。
--事关数千亿台币投资的TRF（目标可赎回远期契约）争议，已出现首宗调处结论，金融消费评议中心宣布，首宗调处案发现银行销售人员只跟客户说获利可提早出场，未说损失要持续比价，有让客户误信是〞低风险高报酬〞的投资，且银行是交易开始后才让客户签署风险告知书。
*经济日报：
--行政院政务委员许璋瑶昨日表示，9月立法院开议后行政院将送出长期照顾服务法，并以提高遗产赠与税做为财源，税率最高20%，较现行提高一倍。据了解，财政部倾向采取三级制，10%、15%及20%，免税额是否调整另作评估。
--五大银行新承做房贷利率连13降，7月跌破1.7%至1.695%，为六年新低；央行统计显示，去年7月以来，五大银行新增房贷利率自1.983%一路跌至1.695%，累计下跌28.8个基本点。
--中国大陆投资环境持续恶化，电电公会调查，台商增加对大陆布局意愿连六年下滑，台商愿意返台上市意愿连七年上升，电电公会理事长郭台强表示，中国大陆发展〞一带一路〞和新政府的新南向政策有些相辅相成，台商未来可藉由生产自动化和一带一路发展，延伸到其他地区，开拓新机会。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583