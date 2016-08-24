《全球重要经济事件一览表》--8月24日-8月31日

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8月24日(三)

比勒陀利亚--南非央行就网络安全合作举行会议。英国央行掌管解决方案的理事Andrew Gracie将发表演说(0615)。

约翰内斯堡--南非财长戈尔丹出席经济讨论会(1700)。

雷克雅未克--冰岛央行利率决定(1100)。

西安--亚布力高峰会(至26日)。

8月25日(四)

杰克森霍尔--英国央行副总裁夏菲克出席一场讨论会，主题为“适应金融市场局势变化”(1450)。

8月26日(五)

杰克森霍尔--美联储主席叶伦将就“美联储的货币政策工具”发表演说(1400)。

北京--中国人民银行行长周小川在一论坛就普惠金融发表演说(0100)。

8月27日(六)

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐与日本财务大臣麻生太郎会面(0730)。

中国长沙--2016中国500强企业高峰论坛(至28日)。论坛主题为“创新与转型：‘十三五’的大企业发展”。

8月29日(一)

暂无重要经济事件。

8月30日(二)

新德里--印美战略与商业对话。美国国务卿克里与美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)造访印度，进行双边战略与商业对话。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月31日)。

8月31日(三)

圣保罗--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一场讨论会(1200)。

北京--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席上海高级金融学院主办的会议(0715)。

日本新泻--日本央行审议委员布野幸利发表演说并举行新闻发布会。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。

中国杭州----G20财政和央行副手会（公报磋商），至9月1日。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

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