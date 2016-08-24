《香港报摘》--其他报纸重要消息8月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--中国最大独立第三方财富管理机构--诺亚控股 执行总裁林国沣表示，十分看好香港股票市场；又表示诺亚从去年12月开始已推荐港股，相信深港通会增加客户对港股的兴趣。
--中国电信 上半年纯利按年增6.3%至116.7亿元人民币，符合市场预期；惟管理层表示，集团现时很缺钱，因正值4G投资高峰期。
**星岛日报**
--国家发改委副主任胡祖才表示，港珠澳大桥工程技术难度高，预计除香港段外，其他部分亦可能会延工。香港路政署称，三地政府去年评估今年底通车已不可行，三地联合工作委员会正就工期作最后评估，而路政署维持香港段明年底完工目标。
**苹果日报**
--中国金茂 首席执行官李从瑞表示，上半年物业签约销售额达207亿元人民币，其中25%来自一级土地开发，其余则来自二级城市房地产市场，他对完成甚至超越全年销售目标360亿元有信心。
**文汇报**
--在港上市只有约两年的中州证券 计划返回内地上市，公司总裁周小全表示，今年为中州回归A股计划关键的一年，集团现正积极推进回归，预料最快今年底或明年初，可进入A股的预审阶段；未来亦计划分拆旗下三至五间子公司在内地或香港上市。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583