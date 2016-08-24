《香港报摘》--其他报纸重要消息8月24日

**明报**

--中国最大独立第三方财富管理机构--诺亚控股 执行总裁林国沣表示，十分看好香港股票市场；又表示诺亚从去年12月开始已推荐港股，相信深港通会增加客户对港股的兴趣。

--中国电信 上半年纯利按年增6.3%至116.7亿元人民币，符合市场预期；惟管理层表示，集团现时很缺钱，因正值4G投资高峰期。

**星岛日报**

--国家发改委副主任胡祖才表示，港珠澳大桥工程技术难度高，预计除香港段外，其他部分亦可能会延工。香港路政署称，三地政府去年评估今年底通车已不可行，三地联合工作委员会正就工期作最后评估，而路政署维持香港段明年底完工目标。

**苹果日报**

--中国金茂 首席执行官李从瑞表示，上半年物业签约销售额达207亿元人民币，其中25%来自一级土地开发，其余则来自二级城市房地产市场，他对完成甚至超越全年销售目标360亿元有信心。

**文汇报**

--在港上市只有约两年的中州证券 计划返回内地上市，公司总裁周小全表示，今年为中州回归A股计划关键的一年，集团现正积极推进回归，预料最快今年底或明年初，可进入A股的预审阶段；未来亦计划分拆旗下三至五间子公司在内地或香港上市。（完）

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