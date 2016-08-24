《交易视点》台债逢殖利率反弹偏多应对，等待走出新方向--凯基证券

路透台北8月24日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，美债技术面呈现三角收敛，周五叶伦谈话或许将定调升息态度引导美债走出新方向，届时台债也将有突破僵局的机会。台债殖利率逢高买盘兴趣仍高以及整体筹码面未见松动迹象，预估指标券弹幅有限。