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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 08:52 BJT

《交易视点》台债逢殖利率反弹偏多应对，等待走出新方向--凯基证券

路透台北8月24日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，美债技术面呈现三角收敛，周五叶伦谈话或许将定调升息态度引导美债走出新方向，届时台债也将有突破僵局的机会。台债殖利率逢高买盘兴趣仍高以及整体筹码面未见松动迹象，预估指标券弹幅有限。

操作上仍建议指标券逢殖利率反弹偏多应对。预期五年券105/8 交易区间0.45-0.50%、10年券105/11 区间料在0.60-0.70%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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