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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 09:02 BJT

《全球汇市》美元小涨，市场静候杰克森霍尔会议及叶伦讲话

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1300  1.1303  -0.03  +4.05  1.0860
    美元/日圆            100.37  100.23  +0.14 -16.57  120.30
    欧元/日圆         113.42  113.32  +0.09 -13.07  130.47
    美元/瑞郎            0.9637  0.9636  +0.01  -3.80  1.0018
    英镑/美元            1.3181  1.3191  -0.08 -10.56  1.4738
    美元/加元            1.2920  1.2911  +0.07  -6.64  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6601  6.6569  +0.05  +1.40  6.5680
    澳元/美元            0.7610  0.7615  -0.07  +4.60  0.7275
    新西兰元/美元        0.7278  0.7290  -0.16  +6.64  0.6825
    澳元/日圆         76.390  76.310  +0.10 -12.82  87.620
    新西兰元/日圆     73.070  73.060  +0.01 -10.87  81.980
    英镑/日圆         132.35  132.30  +0.04 -25.32  177.22
    澳元/新西兰元     1.0453  1.0430  +0.22  -1.98  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/戴素萍/陈宗琦/李婷仪 审校 王丽鑫/杜明霞/张若琪)

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