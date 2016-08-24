《全球汇市》美元小涨，市场静候杰克森霍尔会议及叶伦讲话

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1300 1.1303 -0.03 +4.05 1.0860 美元/日圆 100.37 100.23 +0.14 -16.57 120.30 欧元/日圆 113.42 113.32 +0.09 -13.07 130.47 美元/瑞郎 0.9637 0.9636 +0.01 -3.80 1.0018 英镑/美元 1.3181 1.3191 -0.08 -10.56 1.4738 美元/加元 1.2920 1.2911 +0.07 -6.64 1.3839 美元/离岸人民币 6.6601 6.6569 +0.05 +1.40 6.5680 澳元/美元 0.7610 0.7615 -0.07 +4.60 0.7275 新西兰元/美元 0.7278 0.7290 -0.16 +6.64 0.6825 澳元/日圆 76.390 76.310 +0.10 -12.82 87.620 新西兰元/日圆 73.070 73.060 +0.01 -10.87 81.980 英镑/日圆 132.35 132.30 +0.04 -25.32 177.22 澳元/新西兰元 1.0453 1.0430 +0.22 -1.98 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/戴素萍/陈宗琦/李婷仪 审校 王丽鑫/杜明霞/张若琪)