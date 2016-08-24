港报社评：特首选举若有竞争，政治环境势转风向--信报8月24日

立法会选举如箭在弦，论坛上口沫横飞，但在众多企图先声夺人的候选者之中，瞩目程度竟然无人及得上一位没有参选的＂旁人＂。曾钰成卸任立法会主席之后，不再角逐议员席位，然而这位民建联创党主席并没有＂人走茶凉＂之态，反而无时无刻不成为传媒采访对象，人气之高宛如没有赢得金牌但红透半边天的＂洪荒少女＂傅园慧。

理论上已经退下来的曾钰成，之所以仍然受到追捧，原因是他不再犹抱琵琶半遮面，终于承认愿意在明年参选特首，相比于群雄混战的立法会候选者，重要性当然不可同日而语。根据曾钰成的讲法，他希望特首选举有竞争性，如果没有人站出来跟寻求连任的梁振英竞争，他就会披甲上阵；要是有其他更适合的人参选，他乐意退出。尤其耐人寻味的是，曾钰成接受内地媒体《界面新闻》访问，表明不同意梁振英对反对派的看法，以及对香港政治环境的判断。虽然这段访问后来被删除，但曾钰成继续在香港媒体面前阐述其见解。他说道，＂一国两制＂必须包括反对派的存在，泛民主派在社会上有一定的支持，不应被看作是和政府作对。至于政治环境，他认为关键是如何做好特区管治，让中央政府看到香港这＂一制＂成功，亦要证明给香港市民、特别是年轻一代看到，＂一国两制＂才是香港唯一出路。

曾钰成是政坛公认的建制派元老，根正苗红，这样一位能够＂上达天听＂的政界资深行尊，不可能贸贸然作出政治不正确的＂妄议中央＂，既然特首选举的结果必须得到北京同意，那么曾钰成扬言要参选，相信已得到一定程度的认可，最低限度下届特首不会在无人挑战的情况之下自动当选。而且曾钰成说过，有中央官员曾向他透露，明年的特首选举不再有钦点，只要候选人为中央接受，就可以公平竞争。由此观之，中央政府的治港政策已出现了非常微妙的变化。

曾钰成不但不同意梁振英对反对派的看法，关于港独问题，其取态亦不尽相同。他指出，政府愈打压港独人士，反而令到激进主义不断升级，形成恶性循环，香港应该静观其变，相信中央与港独倡议者的紧张关系最终会化解。港独问题由无人注意，到梁振英主动提出警惕，再到如今连中学生也要成立关注组讨论，或多或少印证了恶性循环的判断没有错。如果曾钰成真的参选特首，最终又当选的话，处理港独问题的手腕应该会圆滑一点，毕竟他明白讨论与鼓吹是两回事。

中央政府的治港政策呈现微妙变化，另一蛛丝马迹见诸多维新闻网一篇题为〈北京涉港机构亟待整肃重组〉的文章，矛头对准中联办，批评这个涉港机构想当然地将自身看作是＂中央治港化身＂，官架子愈摆愈大，明显逾越了职能范围。值得玩味的是，这篇文章至今在内地未被删除。

人大委员长张德江今年五月访港期间，温言软语提出泛民可透过中联办或港澳办多作沟通。港澳办主任王光亚亦表示，泛民的存在是正常的，会伴随着＂一国两制＂长期存在，泛民的立法会议员是特区政权体制的组成部分，从《基本法》的角度看，也属于建制人士。张德江和王光亚对反对派的看法，接近于曾钰成，而不是梁振英。

距离明年三月的＂特首跑马仔＂尚有七个月，谁入闸谁出闸言之尚早，何况中间还有一个充满变数的立法会选举，不过透过曾钰成的挺身而出，或者说抛砖引玉，始终可以看出一些端倪，香港的政治环境说不定会转风向。若问，转风向是否有利于香港化解林林总总的深层次矛盾？不妨这么理解，肯尝试未必成功，却起码不致恶化；不尝试一定失败，情况只会更坏。（完）

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