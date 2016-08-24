《中国报摘》--其他报纸重要消息8月24日

**上海证券报**

--全国股转公司发布信息显示，对10家未严格执行投资者适当性管理制度的主办券商采取自律监管措施。据悉，中国证监会非上市公众公司部联合全国股转公司于今年3月开展投资者适当性管理制度执行情况专项核查。此次核查历时五个多月，覆盖已开展相关业务的90家主办券商。

--昨日保监会再度召集部分保险公司座谈，透露出拟对人身险产品进行进一步严格规范，旨在对行业可能面临的利差损风险防微杜渐的信息。据悉，保监会此次向相关保险机构下发了两份征求意见稿，重点对中短存续期产品额度计算方法等多方面，做出重大调整。

**21世纪经济报道**

--有关基金子公司新政的《风控办法》和《管理规定》有望于今年十一前后正式落地，届时基金子公司将正式进入清理整顿和行业收缩期。据了解，由于业内对新政在十一前后正式落地的预期较为明确，不少机构在新政落地前争取抢发通道类业务，希望在新政落地前的红利窗口期来实现更大的管理规模和收入。

**东方早报**

--随着国内国债期货市场的逐渐发展，关于放开商业银行参与国债期货的呼声也已日益强烈，并形成政协提案。而银监会日前对这一提案给出了否定的答复，银监会表示，短期内暂不放开商业银行参与国债期货业务。（完）