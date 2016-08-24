《中国报摘》--其他报纸重要消息8月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--全国股转公司发布信息显示，对10家未严格执行投资者适当性管理制度的主办券商采取自律监管措施。据悉，中国证监会非上市公众公司部联合全国股转公司于今年3月开展投资者适当性管理制度执行情况专项核查。此次核查历时五个多月，覆盖已开展相关业务的90家主办券商。
--昨日保监会再度召集部分保险公司座谈，透露出拟对人身险产品进行进一步严格规范，旨在对行业可能面临的利差损风险防微杜渐的信息。据悉，保监会此次向相关保险机构下发了两份征求意见稿，重点对中短存续期产品额度计算方法等多方面，做出重大调整。
**21世纪经济报道**
--有关基金子公司新政的《风控办法》和《管理规定》有望于今年十一前后正式落地，届时基金子公司将正式进入清理整顿和行业收缩期。据了解，由于业内对新政在十一前后正式落地的预期较为明确，不少机构在新政落地前争取抢发通道类业务，希望在新政落地前的红利窗口期来实现更大的管理规模和收入。
**东方早报**
--随着国内国债期货市场的逐渐发展，关于放开商业银行参与国债期货的呼声也已日益强烈，并形成政协提案。而银监会日前对这一提案给出了否定的答复，银监会表示，短期内暂不放开商业银行参与国债期货业务。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583