港报社评：功能组别缺认受性，若操作更扭曲民意--明报8月24日

立法会功能组别选举，一直被认为是＂小圈子＂选举，与民主选举存在较大落差。这主要体现在两方面：一是选民人数少，容易操控，缺乏代表性；二是功能组别选民登记，只要刻意操作，容易出现＂种票＂效果，扭曲选举结果。今日本报报道的立法会选举资讯科技界（IT界）选民登记，即使符合选举条例规定，只是个中异常情况使人猜想连篇，选举结果是否真正反映业界选择，存在问号。

今届立法会选举，IT界选民约1.2万，较上届大幅增加八成，新增人数主要与电机暨电子工程师学会（IEEE）会员大增有关。上届选举，IEEE会员只有652人，今届增至5302人，占界别选民约四成半；设若IEEE会员都热中投票，对选举结果可产生决定性作用。今届IT界选民的异常情况，对哪一名候选人比较有利，难以猜度，不过就选民登记大幅增加而言，有关方面是否认真审核新增会员的资格，值得注意。

IEEE香港分会负责人承认，香港分会及美国总部已知悉近期香港会员人数不寻常大升，认为这与较早前网上有不少人或团体呼吁加入该会获得选民资格有关。负责人强调IEEE香港分会无政治倾向，亦有要求申请人在本科或工作行业上属该会辖下类别，惟承认审核会员权力在美国总部，基于不是用来审核选民资格，承认不是查家宅，又指若有人存心欺骗要自负法律责任，云云。若审核权力远在美国，则怎样确定申请入会人士的申报属实？IEEE需要交代，因为本报记者跟进采访发现，有登记IT选民，即是可以在今次选举投票的人，他们的背景和职业看来与IT没有多大关系。 例如有一屋3人，在公司注册处的资料都与地产业务有关；另外有一屋3姓5个IT人，其中有人在记者登门查询时，表示自己从事运输，不清楚IT界选民情事。IT光谱或许很宽广，需要什么连系才算符合IT界别会员资格，存在各种不同情况，可是从事地产和运输的人，除非另有IT资格或工作不为人知，否则很难与IT连系起来。只是，今日本报披露的情况，涉事人等都可以在立法会选举投票，则他们凭什么认知投下选票，难以理解。

业界团体严格把关，使会员都符合资格，是确保选举公平的一方面。另外是选举事务处每年都去信团体，呼吁它们加强会籍管理和恪守规章，亦要采取程序确保会籍管理恰当及提高透明度，并尽责提供最新会员资料等。这类提醒工作固然有必要，不过，若选举事务处的工作仅止于此，未免过于被动；当局应该主动抽查一些团体，确定它们的会员符合规定，若发现有问题则可以即时处理，毋须等到事态被揭发后，诉诸司法或可能导致重选，增加社会成本。这还可减少功能组别选举被扭曲的风险。

透过功能组别选举的议员，由于有资格投票人数太少，一直陷于民意认受性困局；他们或许自我感觉良好，但是放在整体社会检视，功能组别议员被认为是拖民主进程的后腿。以金融服务界为例，根据金融管理局的数字，现时约有8万名金融服务界从业员（不包括银行界），在2012年选举时只有464名公司东主有权投票，而当选的议员得票208张，得票率45%。即是说，有权投票的公司东主，原本就只占金融服务界从业员0.7%，而当选的议员在芸芸公司东主之中却得不到一半支持，这样的当选人仍然代表金融服务界，其不合理之处显而易见。金融服务界只是其中一个例子，其他如银行界、商界等界别莫不如是，甚或更不堪；它们的存在，窒碍民主进程，回归之后香港政局愈趋动荡，与此有关。

功能组别选举偏离民主，彰彰明甚，只有功能组别逐渐退出政治舞台，相应增加直选议席，则香港才会朝着民主进发。香港社会对循序渐进发展民主，并未根本性反对，可是回归19年了，不仅看不到功能组别将退出舞台，当局连增加功能组别选民人数，例如由公司票转为个人票，都几乎没有进展。功能组别如同一座撼不动的大山，而香港民意之扭曲，却透过功能组别议员在立法会操作出来；近年立法会乱象纷呈，激进议员＂拉布＂或其他不当言行，社会人士未予大力鞭挞，与立法会的不公平、不公义实质有很大关系。功能组别制度是政制发展的阻力、民主进程的绊脚石，若不真正实现功能组别循序渐退、向真正民主选举的循序渐进过渡，则看不到香港怎样可以走出困局。（完）

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