港报财经评论：中国海外深高速＂稳＂字当头--经济日报8月24日

中国海外深高速＂稳＂字当头/ 林瑞芬

港股正在整固之中，恒指昨收报22,998点，微升1点；国指收报9,586点，跌15点，大市成交额近608亿元。

业绩分析，取其＂稳＂，可看中国海外 及深圳高速 。

截至今年6月底止上半年度，中国海外营业额增长近21%，至781.5亿元；纯利按年增长近21%，至196.9亿元。不过，上半年度毛利率由去年同期的32.2%降至28.2%，稍低于预期，摩根士丹利指这是因为收购中信旗下地产项目。虽然如此，公司前景仍稳健。

一来，按BNP引述中国海外管理层指，公司下半年度毛利率尽量提升至逾30%水平，2017年度，合约销售的平均售价将为每平方米约21,600港元，较2016年上半年度的合约平均售价15,000港元为高，故毛利率有机会提升。惟始终吸收中信地产之后，整体毛利率要短期回升至高峰水平略见困难。二来，公司亦相应上调了全年销售目标至2,100亿元（原先为1,850亿元），可见对未来具有信心。对2020年度，全年销售目标达至4,000亿元的目标不变，即2016至2020年度的复合年均增长率为20%。三来，今年上半年度公司是十年来，首度录得净现金，中期股息按年大增75%至0.35元，派息比率由去年同期的14.6%升至21.3%，比对2011至2015年度派息比率为16.5%至17.9%，显见公司的派息比率已踏上另一台阶，管理层指引将维持在20%至30%范围内。

总括而言，中国海外业绩应无大碍，股价趋势跟大市走，附图所见，25元为短綫强支持水平，策略上，逢低收集。中期目标首回探至30元心理大关，止蚀24元，昨收报26.3元。综合大行目标价，野村看30.73元；瑞信目标价由30元调升至31.8元；摩通看34.2元；BNP看35元；美银美林看32元。配合技术分析，中綫趋回探30元或以上的机会大。

中国海外近几年业绩靠得住，为稳健之中资股选择，要在中资股中寻稳健股，已不好找，之前中资电力股都是稳健之选，但随着国策倾斜新能源，火电股业绩走下坡，如华润电力 上半年少赚22%、华能国电 上半年少赚31%等。数来数去，个股公路股业绩面，算是保持一定稳健，其中，深高速中期业绩亦有交代。

截至今年6月底止上半年，深高速实现营业收入20.63亿元（人民币．下同），同比提升37.6%；归属母公司净利润6.15亿元，同比提升14.1%，扣除非经常性损益后归母净利润5.19亿元，同比提升7%；每股盈利0.282元。若不考虑从2015年下半年开始并表的水官高速和工程谘询业务的影响，期内收入同比增长9%，毛利增长6.5%。核心公路业务方面，清龙公司于2015年10月30日并表，上半年贡献路费收入2.93亿元，带动整体公路业务收入同比增长26.6%至17.66亿元。如扣除该影响后，公路收费同比增长5.5%，延续稳定增长趋势。参股路段同样录得较好表现，同比增长3.3%，贡献投资收益1.21亿元。加上，子公司贵州置地下属公司股权转让收益6,500万元，以及2015年底投资贵州银行带来的3,800万元投资收益投资，公司投资收益整体同比增长66.4%至2.27亿元。因此，公司上半年度收入，属超于预期的表现。不过，期内深高速营业成本同比增长56.3%，以及财务费用的增加，就拉低了净利润的增幅。

展望下半年度，主业公路收入稳健。据中金公司指出，外环高速与公司10条高速相接，路网密集，成长性高，估算成熟阶段每年能带来盈利5亿至6亿元。近年公司公路不断获政府回购，无疑深高速的资金丰厚。在偿还部分负债和进行部分投资后，半年报显示公司帐上仍有34亿元现金，再加上7月份发行的3亿美元债券，公司的资金充裕。美元债券将进一步丰富深高速债务结构，拓宽业务发展空间。

在深高速转型路上，提供足够资金运用发挥，当然，转型拓展新业务有不明朗，是否获各股东同意，值得关注。深高速早前已表示将发展以水环境治理、固废处理为主的大环保产业，预计年内落实一至两个项目，等待着细节的公布。

就目前而言，深高速兼有地产项目的发展，把握性相对大。地产收入则有催化剂，据中信证券预计，贵龙专案逐步贡献业绩，梅观地块逐步推进。贵龙A组团，销售完成80%以上，预计年底前可交楼确认销售收入，估算可实现约3亿元收入贡献。在建中的B组团，则预计明年实现销售确认，贵龙项目逐步贡献业绩。此外，深圳梅观地块稳步推进，预计明年有望开始动工建设，相关地产升值明显，有望实现较可观的利润贡献。

中信证券预测深高速于2016至2018年每股盈利分别为0.53、0.59、0.64元；广发证券预测分别为0.66元、0.72元、0.84元；而中金公司预测深高速2016及2017年度每股盈利分别为0.52元及0.57元。

保守可取2016年度每股盈利预测折合0.62港元，以现价7.93港元计，预测PE约13倍。建议候回调7.5港元楼下收集，止蚀7港元，中綫目标挑战2007年密集水平近9港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘