港报财经评论：船高水未必涨，不要乐昏了头--信报8月24日

船高水未必涨，不要乐昏了头/ 习广思

本周一港股沽空比率逼近16%，创英国脱欧后高位，成为受注目财经头条，昨日港股全日沽空金额约78.11亿元，沽空比率降至12.8%，指数变动不大成交也减少了，市场观望本周联储局主席耶伦的讲话。港股淡仓增加，美股的淡仓却被大升市所吞噬，沽空出现恐慌性撤退，但这不代表后市更安全。

早前交银国际发表报告指出，该行的模型显示美国和香港市场情绪均趋向极端，往往预示即将来临的市场调整，投资者应提高警惕。报告指出，在常规货币政策正显示出其局限性之时，市场认为全球央行将不得不更有作为，极端高昂的市场情绪表明市场有可能短期内期望过高，飘忽不定的央行决策将有可能令市场失望。

在美国，聪明钱的资金流动已经接近其历史极限，并开始与散户情绪背离。在这样的水平上，市场随后往往一如1997年亚洲金融危机前夕和2000年互联网泡沫爆破之时那样暴跌，或如在2003年和2009年到达极端之后开启一个长期的牛市。与此同时，恒生指数极端高涨的情绪也同时预示临近的市场整固甚至回调。

最近几个月，由对冲基金大鳄到摩根士丹利、高盛等大行都发出了看淡经济前景和看淡股市行情的言论或报告，市场升势特别是美股是否已到了升市行情的尾声呢？

摩根士丹利欧洲首席股票策略师Graham Secker认为，虽然股指在上涨，但成交量并没有相应地大幅增加，认为沽空仓盘的确出现了恐慌式投降，但依然警告说，对于投资者而言，现在可能是最危险的时期，因为他们的期望和贪婪战胜了恐惧和风险厌恶。

Secker指出，人们常说水涨船就高，惟问题是，这种逻辑目前是否反过来了？船的确走高了，但水真的会涨吗？80%的欧洲上市公司股价在7月份出现上涨，涨势延续到8月。这种正收益的普遍程度是欧洲股市近些年来非常罕见。这是否预示欧洲经济活动也将升温？还是表明投资者的乐观情绪已经过头了？

Secker提到，伴随多数全球性和区域性的经济惊喜指数逼近多年新高，最近的股市上涨看上来确实是受到良好经济基础的支持。然而，值得注意的是，全球股价与全球经济惊喜指数近月走势愈来愈紧密，两者的3个月相关性高达88%。

在当前的环境，好消息就是好消息，但考虑到两者相关性已经达到如此极端的高水平，投资者们应该意识到，惊喜指数是具有均值回归本质的，即是该指数不会长期偏离平均值。从更加贴近基本面的角度，传统的经济领先指标比如PMI，现在处于稳定状态而不是在加速。监于其相对谨慎的立场和低于市场普遍预期的GDP预测，摩根士丹利认为，现在押注经济乐观程度将进一步提升，并不是正确做法。

大摩认为，近几个月以来股市上涨，主要由于近期经济消息普遍好于预期，加上进一步的货币刺激政策实施，在这种表象之下，财政刺激措施是否真的会提振通货再膨胀，令人怀疑。

尽管传统的通货再膨胀资产表现出色，比如新兴市场股市和大宗商品，甚至连金融股都略有回升，但大摩仍然不相信，投资者应当为通货再膨胀而定价。该行认为，全球宏观经济和企业盈利，与股市表现及市场情绪将更不一致。

同时，美股的沽空比率大幅下降，似乎表明沽空者恐慌性缴械投降，但是，大摩追踪的很多其他情绪量化指标却正处于历史高位。虽然股票估值还是看起来比债券更具吸引力，但这是一个似是而非的观点。

最近很多人说，债券息率只得1.5厘，股票股息率远高于债券，成为了推动股市上升的理由，看来大摩这份报告点出了市场的谬误。近日几乎日日有联储局官员公开发言，三藩市储银行长John Williams愈来愈担心，美国经济将迎来一个增速下降和没有加息空间的黯淡未来。不过他也认为，联储局应该考虑最早9月份加息。

此番言论看起来很矛盾，但事实并非如此。作为最重要的中性利率研究者之一，Williams认为受全球性因素影响（包括人口老龄化与生产力增长持续减速），中性利率可能永久性大幅低于以前水平。圣路易士储银行长James Bullard也认为，未来几年中性利率将会下降，不过依然倾向在2016年加息。

Williams是耶伦重要鸽派盟友之一，讨论中性利率水平及如何应对它的下降，属长期利率政策，不能预示联储局的下一步举动，而短期利率政策会受到更多因素左右。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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