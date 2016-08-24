全球金市：金价持稳，静待美国利率前景线索

近几日美联储官员们释出不少矛盾的讯号，全球主要央行总裁将自8月25日起参加在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的年会。叶伦则定于第二日发表演说。

美国7月新屋销售意外急增，触及近九年最高水平，因需求强劲，擦亮楼市前景，并提振第三季经济增长将会提速的观点。

周二发布的调查显示，欧元区8月民间企业活动基本持稳，受助于法国企业活动意外强劲增长，但9月工厂活动可能面临更多困难，因新订单增长急挫。

欧洲央行(ECB)执委科尔周二表示，如果欧元区急需的财政与结构性改革未能出现，欧洲央行可能不得不进一步宽松政策。

周二公布的海关数据显示，瑞士7月对英国的黄金出口创下近四年高位，英国连续第五个月成为瑞士黄金的最大进口国。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金