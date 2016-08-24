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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 09:40 BJT

国际油市：油价下滑，因美国原油库存上升且中国需求堪忧

美国原油下跌0.46美元或1%，报每桶47.64美元。

中国原油需求成长强劲，因中国独立炼厂--即所谓的“茶壶”炼厂--取得政府原油进口额度与执照后，于去年6月开始进口原油。但当局以“茶壶”炼厂为目标、整顿石油行业逃税行为的活动，可能影响国内需求。

“目前的问题在于，这些‘茶壶’炼厂是否会开始减产，”驻新加坡一名交易商表示，并称中国需求下降将给供应过剩的原油市场带来双重打击。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外大幅增加 ，令市场供应过剩的担忧加剧，即便汽油库存大减且馏分油库存下降。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/陈宗琦；审校 王丽鑫/许娜)

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