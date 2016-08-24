中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数重回94上方

路透上海8月24日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.27%至94.12；SDR篮子指数微升至94.99，BIS篮子指数微升至94.86 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.76%，SDR篮子指数跌3.89%，BIS指数跌6.74% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.642 166 欧元 7.5117 262 日圆 6.6206 198 港元 0.8567 21.2 英镑 8.7626 -151 澳元 5.057 255 新西兰元 4.8327 193 新加坡元 4.914 152 瑞郎 6.895 252 加元 5.1397 102 林吉特 0.6058 31.2 卢布 9.7148 -193 泰铢 5.2142 117 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.78，较上日微升0.12%；RXY全球在岸人民币指数 报94.84，较上日微 升0.26%；RXY参考离岸人民币指数 报94.69，较上日微升0.06%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.76，较上日微升0.19%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)