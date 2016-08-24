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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 09:28 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数重回94上方

路透上海8月24日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周三较上日微升0.27%至94.12；SDR篮子指数微升至94.99，BIS篮子指数微升至94.86
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.76%，SDR篮子指数跌3.89%，BIS指数跌6.74%
。
 CFETS篮子货币             今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬
                                         点数
 人民币                           6.642                       166
 欧元                            7.5117                       262
 日圆                            6.6206                       198
 港元                            0.8567                      21.2
 英镑                            8.7626                      -151
 澳元                             5.057                       255
 新西兰元                        4.8327                       193
 新加坡元                         4.914                       152
 瑞郎                             6.895                       252
 加元                            5.1397                       102
 林吉特                          0.6058                      31.2
 卢布                            9.7148                      -193
 泰铢                            5.2142                       117
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.78，较上日微升0.12%；RXY全球在岸人民币指数 报94.84，较上日微
升0.26%；RXY参考离岸人民币指数 报94.69，较上日微升0.06%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.76，较上日微升0.19%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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