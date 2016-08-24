台湾债市：10年期公债发行前交易量缩价稳，美债陷整理欠缺方向指引

路透台北8月24日 - 台湾10年期公债105/11期 周三早盘发行前交易殖利率微幅走升；交易员表示，随美债陷入区间整理，加上没有新的消息刺激，台债缺乏方向指引，交投明显转趋清淡。

他们指出，因市场静待周五全球央行年会美国联邦准备理事会(FED)主席叶伦谈话，使美债陷入区间整理格局，台债早盘亦是量缩价稳。

〞今天根本没有行情，连105/11期发行前交易交易量只有15、16亿台币(本地时间10:10时)。〞一位大型商银行交易员说。

另一大型银行交易员亦称，美债呈区间整理，且缺乏消息面指引，早盘多空双方均显得意兴阑珊，〞没有量，表示没有方向，就在这边整理了。〞

本地时间10:22，105/11发行前交易殖利率微升0.05基点至0.6400%，成交16亿台币。

指标10年期美债 价格周二收跌4/32，收益率报1.55%，高于周一的1.54%，收益率自7月中以来一直在1.45-1.63%区间波动。

交易员预估，今日105/8期殖利率料在0.49-0.50%；10年券105/11期发行前交易殖利率区间在0.63-0.65%。

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