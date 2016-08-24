路透基点：宝信汽车再融资规模扩大至7.5亿美元--TRLPC

路透香港8月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在香港上 市的宝信汽车集团已从16家银行筹得7.5亿美元贷款，用于偿还现有贷款 。是次融资最初规模为5.5亿美元。宝信汽车是中国最大的宝马汽车(BMW) 经销商。 贷款协议预计将很快签署。渣打银行为全球协调行及最初的牵头行兼 簿记行。 这笔贷款分为A部分4.0909亿美元分期还款的三年期定期贷款，和B部 分3.4091亿美元一年期到期一次性偿还贷款，之前的规模分别为3亿和2.5 亿美元。利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点和22 5个基点，最高综合收益分别为较LIBOR加码380.29个和275个基点。 目前持有宝信75%股权的中国广汇汽车服务有限公司将提供维好协议( keepwell deed)；而宝信汽车海外子公司将作为担保人。(完) (编译 许娜；审校 张荻)