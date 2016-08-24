台湾股市：震荡收小跌，周五美联准会主席谈话前料呈狭幅整理

路透台北8月24日 - 台湾股市周三收小跌。分析师表示，随亚股陷区间狭幅整理，加上受兆丰金控 旗下子公司兆丰银行遭美重罚1.8亿美元事件拖累，今天金融类股走势明显偏弱，大盘在平盘附近狭幅震荡收跌。

台湾加权股价指数 收跌0.15%,至9,017.38点；今日成交初值 为606.42亿台币，上交易日修正后为669.02亿。

〞黏。今天大盘只有一个字(黏)，大盘趋整理盘，只有中小型和有利基的个股才会被垂青。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

分析师指出，市场都在等待美国联邦准备理事会(FED)主席叶伦周五于全球央行年会的谈话，倘若发言偏向鸽派，台股有望摆脱狭幅盘整理格局而震荡盘坚。

兆丰投顾一不愿具名分析师称，今天亚洲股市变动都不大，台股亦呈狭幅震荡走势，〞大家都在等待礼拜五叶伦怎么说。〞

他表示，叶伦若释9月不升息讯息，短线FED利率问题将淡化，台股将中性略偏多，下周可望震荡盘坚。

受兆丰银行遭美重罚冲击，今天兆丰金控股价持续挫低，收盘跌2.47%，以每股21.7台币作收，惟随近日股价走低，盘中已见买盘低档承接。

今天金融和保险类股指数 亦收跌0.92%。

分析师预估，明日台股主要区间暂看8,900-9,100点。

台湾大型公股金控--兆丰金 遭美国纽约州金融厅重罚1.8亿美元，此为台湾金融业遭美国祭出史上的最高罚金。

亚股周三巩固最近涨势，受助于美股隔夜上涨，尽管美国原油库存意外上升后油价下滑。