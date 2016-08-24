台湾股市：震荡收小跌，周五美联准会主席谈话前料呈狭幅整理

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北8月24日 - 台湾股市周三收小跌。分析师表示，随亚股陷区间狭幅整理，加上受兆丰金控 旗下子公司兆丰银行遭美重罚1.8亿美元事件拖累，今天金融类股走势明显偏弱，大盘在平盘附近狭幅震荡收跌。
台湾加权股价指数 收跌0.15%,至9,017.38点；今日成交初值 为606.42亿台币，上交易日修正后为669.02亿。
〞黏。今天大盘只有一个字(黏)，大盘趋整理盘，只有中小型和有利基的个股才会被垂青。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。
分析师指出，市场都在等待美国联邦准备理事会(FED)主席叶伦周五于全球央行年会的谈话，倘若发言偏向鸽派，台股有望摆脱狭幅盘整理格局而震荡盘坚。
兆丰投顾一不愿具名分析师称，今天亚洲股市变动都不大，台股亦呈狭幅震荡走势，〞大家都在等待礼拜五叶伦怎么说。〞
他表示，叶伦若释9月不升息讯息，短线FED利率问题将淡化，台股将中性略偏多，下周可望震荡盘坚。
受兆丰银行遭美重罚冲击，今天兆丰金控股价持续挫低，收盘跌2.47%，以每股21.7台币作收，惟随近日股价走低，盘中已见买盘低档承接。
今天金融和保险类股指数 亦收跌0.92%。
分析师预估，明日台股主要区间暂看8,900-9,100点。
台湾大型公股金控--兆丰金 遭美国纽约州金融厅重罚1.8亿美元，此为台湾金融业遭美国祭出史上的最高罚金。
亚股周三巩固最近涨势，受助于美股隔夜上涨，尽管美国原油库存意外上升后油价下滑。
本地时间13:47，亚洲主要股市涨跌互见，日经指数 上涨0.53%；韩国股市 跌0.33%，另香港恒生指数 亦跌0.79%；MSCI亚太明晟指数 跌0.47%。(完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583