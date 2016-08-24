台湾债市：10年券发行前交易随20年券收微跌，市场无方向交投冷

* 10年券105/11期发行前交易殖利率收微跌 * 市场缺方向指引，交投趋冷成交量缩减 * 20年券105/9期殖利率走跌，收盘续创新低 * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66% 路透台北8月24日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易周三收微跌；交易员表示，受到20 年期105/9 殖利率走低带动，10年券殖利率随之震荡收小跌，惟目前市场缺乏方向指引，交投冷 成交量明显缩减。 他们指出，随美债陷入区间盘整且无消息面刺激，今天交易商企图透过拉低20年长券殖利率，进而带动10 年券殖利率进一步走低，促使10年期公债105/11期发行前交易殖利率收小跌。 〞今天10年券很无聊啊，但长券买气增加，有趣的地方在长券，看来20年券殖利率要跌破1%了，深不见底 啊。〞一位大型证券商交易员说。 他表示，在银行及寿险公司买盘介入带动下，今天20年券殖利率再走低，收盘下跌2.65基点，至1.0125% 新低位，成交4.5亿台币；且从过去一、两个月长券表现较积极来看，这波长券似在走补跌行情，〞20年券怎 样都有人要买，看起来有机会跌破1%。〞 一大型银行交易员指出，今天20年券殖利率再创新低，10年券殖利率仅略受影响收微跌，惟目前市场缺乏 方向指引，交投转趋冷清，短线料将续呈区间整理；〞10年没有很明显的跟下去啊，今天交易商子弹打出去没 有用啊，10年不为所动。〞 但他说，20年券殖利率若跌破1%，10年券殖利率就有可能往下带，但往下行库追价意愿低，下跌幅度应 有限。 交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66%；5年公债105/8区间料在0.48-0.50%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.20 0.4950% 0.4901-0.4970% 18.50 10 105/11 -0.30 0.6365% 0.6345-0.6420% 41.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0125% 10 105/11 0.6365% 5 105/8 0.4950% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)