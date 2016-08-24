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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 14:44 BJT

台湾债市：10年券发行前交易随20年券收微跌，市场无方向交投冷

* 10年券105/11期发行前交易殖利率收微跌
    * 市场缺方向指引，交投趋冷成交量缩减
    * 20年券105/9期殖利率走跌，收盘续创新低
    * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66%

    路透台北8月24日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易周三收微跌；交易员表示，受到20
年期105/9 殖利率走低带动，10年券殖利率随之震荡收小跌，惟目前市场缺乏方向指引，交投冷
成交量明显缩减。
    
    他们指出，随美债陷入区间盘整且无消息面刺激，今天交易商企图透过拉低20年长券殖利率，进而带动10
年券殖利率进一步走低，促使10年期公债105/11期发行前交易殖利率收小跌。
    
    〞今天10年券很无聊啊，但长券买气增加，有趣的地方在长券，看来20年券殖利率要跌破1%了，深不见底
啊。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他表示，在银行及寿险公司买盘介入带动下，今天20年券殖利率再走低，收盘下跌2.65基点，至1.0125%
新低位，成交4.5亿台币；且从过去一、两个月长券表现较积极来看，这波长券似在走补跌行情，〞20年券怎
样都有人要买，看起来有机会跌破1%。〞
    
    一大型银行交易员指出，今天20年券殖利率再创新低，10年券殖利率仅略受影响收微跌，惟目前市场缺乏
方向指引，交投转趋冷清，短线料将续呈区间整理；〞10年没有很明显的跟下去啊，今天交易商子弹打出去没
有用啊，10年不为所动。〞
    
     但他说，20年券殖利率若跌破1%，10年券殖利率就有可能往下带，但往下行库追价意愿低，下跌幅度应
有限。
        
    交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66%；5年公债105/8区间料在0.48-0.50%。
 
       
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      -0.20      0.4950%    0.4901-0.4970%     18.50
  10  105/11                      -0.30      0.6365%    0.6345-0.6420%     41.50
      
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                        1.0125%
  10    105/11                        0.6365%
   5     105/8                        0.4950%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)
    

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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