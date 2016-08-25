香港房地产：中国海外＂港人港地＂住宅项目开价，入场费582万港元起

路透香港8月25日 - 由中国大型房地产商--中国海外 发展的首个，亦是目前唯一一个＂港人港地＂住宅项目周四公布项目价单，首批单位入场费最低582.1万港元至最高1,466.2万港元，楼面尺价介乎15,080-18,418港元。

该名为＂启德1号 (I)＂的住宅项目坐落九龙启德发展区，由中国海外于2013年以合共45.4亿港元连环中标两幅＂港人港地＂。合并两幅土地计算，平均每平方尺楼面地价5,157港元。

根据中国海外上载的价单，首批开价的单位实用面积由386平方尺至833平方尺。

发展商并提供1-5%的付款优惠，而在10月底前签署临时买卖合约，买方可获额外2%售价折扣优惠。此外，买方亦可获额外8.5%售价折扣优惠作为＂印花税津贴＂优惠。以此计算，买家最多可获15.5%折扣。

行政长官梁振英在2012年宣布落实＂港人港地＂政策，目的是优先照顾香港人的置业安居需要。根据该政策，当局会在出售选定的用地时加入地契条款，规限在该等用地上兴建的单位由批地日期起计的30年内只可售予香港永久性居民。而在2013年推出两幅启德的＂港人港地＂后，因楼市＂辣招＂已有效大幅减少非本地买家对住宅单位的需求，故政府此后再没有推出新的＂港人港地＂。

地政总署的批地条文中，对＂港人港地＂设有较多的限制，除了由批地日期起计的30年内只可售予香港永久性居民外，买家亦不能以公司名义购买，并且只能将物业向《银行业条例》下的认可机构如银行、香港按揭证券有限公司、认可机构合伙的按揭保险公司等抵押，不能抵押予财务公司。