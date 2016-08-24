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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 10:51 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆买兴好转，受企业并购资金流推动

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    * 疑因软银和英国ARM并购带来的资金流动，被视为英镑/日圆上涨背
后的原因
    * 从8月16日低位缓慢上扬，传言有来自日本大型银行买盘
    * 英镑趋势仍然向下，但最近美元走势低迷带来提振
    * 技术支撑位于目前趋平的一目均衡转换线130.87，基准线位于上方
135.81
    * 小时图上基准线支撑位在131.98，小时图上的云区位于131.23-64
    * 软银与ARM并购案总值为240亿英镑(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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