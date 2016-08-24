《汇市简讯》英镑/日圆买兴好转，受企业并购资金流推动

0217GMT * 疑因软银和英国ARM并购带来的资金流动，被视为英镑/日圆上涨背 后的原因 * 从8月16日低位缓慢上扬，传言有来自日本大型银行买盘 * 英镑趋势仍然向下，但最近美元走势低迷带来提振 * 技术支撑位于目前趋平的一目均衡转换线130.87，基准线位于上方 135.81 * 小时图上基准线支撑位在131.98，小时图上的云区位于131.23-64 * 软银与ARM并购案总值为240亿英镑(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)