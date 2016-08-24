台湾汇市：台币兑美元早盘走弱，韩元贬外商银方向不明

路透台北8月24日 - 台币兑美元 周三早盘走疲。汇银人士称，韩元 明显走弱，紧盯韩元的台币也同步走贬；至于外商银行则是买卖美元皆有，未见明显方向。

他们表示，目前对台币的看法多为区间盘整，出口商愈近31.8-32.0的价位愈有抛汇意愿，因此这个点位的支撑相对强劲。不过周五美国联邦储备理事会主席叶伦的演说，仍是市场的关注焦点。

〞外商银小买美元，很少量的汇出。〞一位本地小型商银交易员说。

他们认为，预期台币走势可能先在近期区间盘整，并等待周五美联储主席的演说。至于近期中央银行对市场的干预并不多，市场交投大多为实质需求为主。

本地时间10:37，韩元兑美元 走贬报1,122.3，上日收在1,115.6；台股加权指数 则跌0.08%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相去不远；目前一个月美元/台币远汇 报31.732/31.787，上日收在31.760。

美元兑日圆周二下滑，因投资人焦点从美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的鹰派言论转向美联储主席叶伦周五的讲话。叶伦周五将在怀俄明州杰克森霍尔全球央行总裁年会上发表讲话。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.750-31.830

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