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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 10:59 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月24日至8月31日

路透8月24日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
    
 日期             时间     RIC        事件名称
 2016年8月24日    AMC      HPQ.N      Q3 2016 惠普(HP Inc)
 2016年8月24日    AMC      PVH.N      Q2 2016 PVH Corp 
 2016年8月25日    11:00    SIG.N      Q2 2017 Signet Jewelers Ltd 
 2016年8月25日    BMO      PDCO.OQ    Q1 2017 Patterson Companies Inc 
 2016年8月25日    BMO      DLTR.OQ    Q2 2016 Dollar Tree Inc 
 2016年8月25日    BMO      MDT.N      Q1 2017 Medtronic plc 
 2016年8月25日    BMO      DG.N       Q2 2016 Dollar General Corp 
 2016年8月25日    BMO      TIF.N      Q2 2016 蒂芙尼(Tiffany & Co)
 2016年8月25日    AMC      ADSK.OQ    Q2 2017 欧特克(Autodesk)
 2016年8月25日    AMC      ULTA.OQ    Q2 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 
 2016年8月30日    AMC      HRB.N      Q1 2017 H & R Block Inc 
 2016年8月31日    12:00    BFb.N      Q1 2017 Brown-Forman Corp 
 2016年8月31日    AMC      CRM.N      Q2 2017 Salesforce.com Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 郑茵 审校 徐文焰)

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