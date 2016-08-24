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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 11:04 BJT

日本股市：早盘收高获益于日圆涨势暂停，央行购买更多ETF的期望支撑人气

金融类股也有不错的买需，野村控股 上涨1.74%，大和证券 上扬1.5%，瑞穗金融集团 涨0.9%。

尽管市场对日本央行购买上市交易基金表示欢迎，但部分分析师对于央行买股扭曲市场可能令上档有限表示担忧。

“超过700亿日圆的买股水平已经相当于推出一档共同基金，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“这为市场带来支撑，但是当日圆兑美元位于100日圆的水平时，日经指数可能较目前水平下跌1,000-1,500点。”

东证股价指数 早盘收高0.6%至1,305.36点，JPX-日经400指数 涨0.54%报11,728.20点。(完)

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