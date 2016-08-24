日本股市：早盘收高获益于日圆涨势暂停，央行购买更多ETF的期望支撑人气

金融类股也有不错的买需，野村控股 上涨1.74%，大和证券 上扬1.5%，瑞穗金融集团 涨0.9%。

“超过700亿日圆的买股水平已经相当于推出一档共同基金，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“这为市场带来支撑，但是当日圆兑美元位于100日圆的水平时，日经指数可能较目前水平下跌1,000-1,500点。”