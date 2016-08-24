日本股市：早盘收高获益于日圆涨势暂停，央行购买更多ETF的期望支撑人气

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
金融类股也有不错的买需，野村控股 上涨1.74%，大和证券 上扬1.5%，瑞穗金融集团 涨0.9%。
尽管市场对日本央行购买上市交易基金表示欢迎，但部分分析师对于央行买股扭曲市场可能令上档有限表示担忧。
“超过700亿日圆的买股水平已经相当于推出一档共同基金，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“这为市场带来支撑，但是当日圆兑美元位于100日圆的水平时，日经指数可能较目前水平下跌1,000-1,500点。”
东证股价指数 早盘收高0.6%至1,305.36点，JPX-日经400指数 涨0.54%报11,728.20点。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583