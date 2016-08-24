澳新汇市：澳元与新西兰元温和下跌，投资人关注杰克森霍尔会议

“随着杰克森霍尔会议即将登场，不确定性愈来愈高，”OANDA Australia and Asia Pacific资深外汇交易员Stephen Innes指出。

新西兰元兑美元周三大致持平，报0.7273美元，隔夜小幅上扬的涨势，因新西兰贸易数据略较预期疲软而受挫。

新西兰元周二曾升至高见0.7345美元，在14个月高点附近，因新西兰央行总裁惠勒谈话的宽松程度不如空头预期。(完)