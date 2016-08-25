台湾货币市场：8月25日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月25日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期3,200亿台币。 --第一金控 发放108.88亿台币现金股利。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： 央行存单到期 1兆(万亿)1,595亿台币。 8/26 1,597亿台币 8/29 3,471.5亿台币 8/30 2,235亿台币 8/31 2,318.5亿台币 9/01 1,437亿台币 9/02 532亿台币 9/03 4亿台币 --上市大型公司现金股利发放时程： 8/26：中华电425.51亿台币、和硕129.54亿台币、广达146.78亿台币及中信金146.02亿台币。 8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。 9/02：兆丰金203.997亿台币。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)