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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 11:41 BJT

《汇市简讯》美元指数：亚洲市场有温和避险买盘

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    * 昨日呈十字星走势，此前反弹脱离94.21，亚洲有一些避险买盘
    * 避险情绪温和，标普E迷你跌0.1%，西德克萨斯中质油(WTI)下跌1%
，日经指数涨0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.6%
    * 动能指标呈现中性，5/10/20日移动均线趋势向下，显示偏空
    * 6/7月涨势76.4%回档位94.09为主要支撑位，若跌破将看向6月低位
93.01
    * 亚洲94.52/94.66区间为首道支撑/阻力位
    * 图表：reut.rs/2bD67qC(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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