台湾个股：新光金旗下人寿上半年底国际板债券余额增至3,187亿台币

路透台北8月24日 - 台湾主要保险金融控股公司--新光金控 旗下人寿周三表示，今年上半年底国际板债券投资余额为3,187亿台币，下半年改采谨慎择优态度，增幅将放缓，以减轻被提前赎回的压力。

新光金控今日投资人说明会提供资料显示，海外固定收益投资金额较去年同期增24.8%，主要配置于新兴市场美元计价债券及国际板债券，上半年底国际板债券占海外固定收益总投资金额比重已提高至27%，避险前平均殖利率达4.5%，避险后殖利率也远高于台债。

“下半年对国际板债券改采谨慎择优，”新光金控副总经理徐顺鋆说。

他并称，此前已将持有国际板债券赎回期间拉长，减轻国际板债券被提前赎回的压力。

台湾的国际板债券在前年风行，各寿险公司多蜂拥买入国际板美元债券、人民币债券(俗称宝岛债)，这排挤了寿险公司对于台湾公债胃纳，导致长债发行频频被财政部截标。