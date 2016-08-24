路透基点：台湾力信建设启动56.56亿台币项目融资案--TRLPC

路透香港8月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾力信建设的56.56亿台币(1.78亿美元)五年期项目融资案已进入一般银团阶段，为其在新北市的一住宅建案筹资。

台湾土地银行为唯一牵头行兼簿记行，本案贷款目标原为58.28亿台币。现在这笔融资案包括A部分的10.86亿台币定期贷款、B部分27.2亿台币定期贷款、C部分15.36亿台币循环信贷、以及D部分3.14亿台币循环贷款。

贷款利率指标为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、土地银行以及合作金库银行的一年期定存利率平均值，A和C部分贷款利率是该指标加码195个基点，B和D部分则是加码200个基点。

银行邀贷档次为：承贷10亿台币或以上者，获得一般安排行头衔及前端费用15个基点；承贷7亿至9.99亿台币者，获得经理行头衔以及10个基点的费用，承贷5亿至6.99亿台币者，获得参贷行头衔和8个基点的费用。银行回覆截止期限为9月30日。在9月23日前回覆承诺的银行，可获得5个基点的提前参贷费。