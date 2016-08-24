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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 11:45 BJT

台湾股市：盘中近持平，兆丰金带领金融股走低

0252 GMT，加权股价指数 基本持平，报9,031.24点。上日收高0.5%。

电子大厂鸿海 的买盘冲淡了市场卖盘，鸿海上涨1.2%，帮助电子类指数 涨0.2%。

但金融保险类指数 跌0.7%，兆丰金走低2%领跌。台湾检方周二就该公司是否违反本地刑事法展开调查 。(完)

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