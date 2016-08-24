美国债市：对冲汇率风险成本上升，美债高收益魅力褪色--德银报告

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
“目前，全球没有任何固定收益投资者可通过买入有对冲的美国公债来获得丰厚收益，”他说。
德意志银行指出，一年前日本投资者通过买入有货币对冲的美国公债，可赚得近1%的额外收益。但如今这方面的差别已经降至近乎为零。
该行称，使用欧元的投资者一年前同样也可从美国公债赚得大约0.60%的额外收益，但如今的收益还不如本地债券。
Saravelos称，要想获得收益，外国投资者目前只能买入未对冲的美国公债，或者是买入公司债等风险更高的债券。
反之，汇率扭曲可能会使欧洲和日本债券对美国投资者而言更具吸引力，因他们通过对冲来使收益增长。(完)
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