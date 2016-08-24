《路透晚报》--8月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国债市：将完善央企债务风险动态监测机制，防止发生债券违约--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会周三表示，国资委将进一步完善中央企业债务风险动态监测机制，对近三个月即将到期的债券进行重点监控，逐笔分析，及时预警，积极应对，防止发生债券违约，自觉维护国家金融市场稳定。

--中国国企：明年年底前基本形成国企违规经营投资责任追究制度--国务院

中国国务院周二表示，目标在2017年年底前，国有企业违规经营投资责任追究制度和责任倒查机制基本形成，责任追究的范围、标准、程序和方式清晰规范，以落实国有资本保值增值责任，完善国有资产监管，防止国有资产流失。

--《焦点》中国能源重镇榆林的沉痛教训：发展服务业同时不能放弃工业

能源重镇榆林市地处中国西北省份陕西，盛产煤、石油和天然气，明长城有一段贯穿该市。当地导游高静(音)说她曾尝试学习英语，因为榆林市经济转型，计划吸引大量海外游客。但海外游客没有来，而高静也把学英语的事情抛诸脑后了。榆林的经历给其它试图重塑经济的中国城市上了一课--发展具有活力的服务业需费时日，而同时还不能放弃工业。

--《焦点》中国整顿石油行业偷逃税行为，剑指“茶壶”炼厂--消息

中国对石油行业的偷逃税行为开展打击整顿，将以地方炼油厂为目标，此前国有大型能源企业对这些炼油厂提出过投诉；这是老牌大油企与新兴竞争对手之间的较量愈演愈烈的一个重大迹象。

--《焦点》中国电商日益繁荣，国际私募投资公司布局仓储业

当美国重量级私募股权投资公司华平投资集团(Warburg Pincus)2009年底开始关注中国物流业时，波士顿的现代化仓库比整个中国还多。但随着中国消费者掀起在线购物狂潮，家电制造商、快递公司、以及阿里巴巴和京东等电商对仓库的需求激增，促使仓库和物流方面的投资同步激增。

【金融】

--中国金融：网贷监管细则出台，类资产证券化债权转让行为被禁--银监会

中国银监会等四部门周三发布“网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法”称，允许网贷机构引入第三方机构进行担保或与保险公司开展业务合作，并对网贷业务活动实行负面清单管理，要求不得开展类资产证券化等形式的债权转让等禁止性行为。

--中国金融：专项建设基金首度审计，包括资金使用情况及效果评估--报载

中国21世纪经济报道周三报导称，其获得的一份《专项建设基金项目实施情况专项审计调查工作方案》显示，审计部门首次对专项建设基金进行审计，要重点关注银行已经支付给项目建设单位的专项建设基金是否被挪用等问题，以及资金使用等情况。

--《综述》台湾兆丰金内控瑕疵遭美国重罚，布局亚洲前景料更艰难

台湾大型公股金控--兆丰金遭美国纽约州金融厅重罚1.8亿美元，此为台湾金融业遭美国祭出史上的最高罚金。此事件不仅凸显台湾金融业内部控管的重大瑕疵，未来积极布局亚洲的前景料更加艰难。

--台湾金融：因应人民币TRF风险，整体银行已提存108亿台币呆帐准备--金管会

因应人民币TRF(目标可赎回远期契约)风险控管，台湾金管会银行局周二公布，整体银行已提存108亿台币呆帐准备。金管会也指出，随着陆续推出衍生性商品控管措施，至今年7月底整体银行人民币TRF及DKO名目本金已从高峰的上千亿台币降为507亿台币。

--银行观点：中国货币政策仍可期待，年内降息一次和降准均可能--招行

中国招商银行资产管理部周三发布报告称，如果要对冲经济下行压力，中国进一步降低企业融资成本，解决融资贵的问题，继续推进降息是应有选项，预期年内降息一次的概率仍很大。考虑到基础货币投放的缺口仍在延续，降准的几率也很大。

【固定收益】

--中国公开市场：14天逆回购重启引降杠杆忧虑，但利率持平略缓冲击

时隔逾半年后，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购。在补充流动性的同时，期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑，昨日消息出台后现券和国债期货一度承压；不过从今天操作结果来看，与春节前持平且明显低于二级的中标利率，稍微缓和冲击。

--中国货币市场：资金紧势未改，公开市场净投放帮助不大

中国银行间市场周三早盘资金面继续收紧，大行融出减少，隔夜、7天和14天等主要期限资金均融入困难，市场成交稀少。央行虽重启14天期逆回购操作，且公开市场单日净投放，但对资金紧势未有明显帮助。

--中国债市动态：14天逆回购利率走平现券稍事喘息，但市场情绪依旧谨慎

中国银行间债市周三早盘现券稍事喘息，因央行公开市场时隔半年后重启的14天逆回购中标利率持平于上次，令机构紧张心态略有缓和；不过对于政策面引导降杠杆的意图仍疑虑重重，市场情绪依旧谨慎，国债期货反弹无力。

--新债招标：中国三年续发国债收益率2.3735%，低于预测均值--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的350亿元人民币三年期续发国债，加权中标收益率2.3735%，低于此前2.40%的预测均值。边际中标收益率为2.4244%，投标倍数2.47倍。最终获得4.4亿元人民币的追加认购，发行量为354.4亿元。

--新债招标：农发行15年增发债收益率3.4791%，20年3.4781%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标增发的15年、20年固息债，中标收益 率分别为3.4791%和3.4781%；三、五、10年期固息增发债，中标收益率为2.7851%、2.9467%和3.1638%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌逾百点，人民币资金偏紧推升美元掉期曲线

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价跌逾百点，中间价则升逾160点。交易员称，人民币昨日大幅反弹后客盘结汇意愿下降，而早盘美元指数上行加剧隔夜美元空头止损，短期美指动向仍是重要参考，人民币汇价不排除继续考验周初低点可能。

--离岸人民币：人民币在南非的支付使用量过去两年增逾一倍--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三称，人民币在南非的支付使用量在过去12个月内增长65%，而在过去两年中则增长112%。这让南非在人民币使用量的排名从2014年7月的第30位上升为2016年7月的第24位。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数重回94上方

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.27%至94.12；SDR篮子指数微升至94.99，BIS篮子指数微升至94.86。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收跌，短期资金面偏紧致观望气氛较浓

中国股市沪综指周三缩量小幅收跌。分析师指出，短期资金面略偏紧，目前市场分歧仍较大，致观望气氛较浓；近期脉冲性行情预示机构护盘调仓的意愿较强，且沪指3,100点位置附近相对敏感，令追涨资金相对谨慎。

--路透专访：万达集团预计今年文化产业收入将突破700亿人民币--董事长

中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团董事长王健林称，未来万达集团将不断做大娱乐文化产业，预计今年文化产业收入将突破700亿人民币；万达并将依靠在中国和海外的并购，在2020年前达到全球票房占比20%的目标。

--中国基金：汇添富上海国企ETF联接基金昨起发行，国企改革主题趋热

在中证上海国企交易型开放式指数基金（ETF）首募规模创四年来新高后，其管理人汇添富基金管理公司再接再励，周二开始发行该基金的联接基金，吸引更多投资者参与该只基金，国企改革主题投资机会正成为近期公募基金业新热点。

--《焦点》三星和腾讯股价均创纪录高位，争当亚洲最具价值的企业

腾讯控股和三星电子在争当亚洲最具价值的企业，市场预期两家公司获利料强劲增长，将其股价均推至纪录高位。今年以来，两公司股价均上涨三分之一，跻身全球表现最佳的大型科技股，彰显在竞争对手苹果和阿里巴巴举步维艰之际，这些策略灵活的亚洲企业却蒸蒸日上。

--企业并购：中国国企竞购巴基斯坦公用事业K-Electric控股权--消息

知情人士表示，中国国有企业在价值15亿美元的巴基斯坦公用事业K-Electric控股权竞购案中居于领跑地位。这些中资企业认为中国所牵头的经济走廊效益将远远胜过投资巴国风险。中国国企上海电力和中国南方电网是约六个竞购方当中的领先者。

--中国企业：安邦保险集团计划将寿险业务在香港上市--消息人士

熟悉情况的消息人士对路透表示，中国安邦保险集团计划将寿险业务在香港上市，并已邀请投行在几周内提出方案竞争顾问授权。

--中港股业绩：中石油上半年净利按年大跌98%，增派中期特别股息

中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司公布，今年上半年净利按年大跌98%，受累于油价下滑，惟公司在维持派息比率45%的基础上，增派中期特别股息。

--中股业绩：上汽集团上半年净利增6.31%，料下半年整车市场存较多不确定

中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司公布，上半年实现净利润150.60亿元人民币，同比增长6.31%。公司预计，下半年国内整车市场仍在较多不确定性。

--港股业绩：中海油上半年净亏损77.4亿元人民币，仍派发中期股息

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司公布，今年上半年净亏损77.4亿元人民币，符合此前预期，董事会仍建议派发中期股息每股0.12港元。

--中港个股：中国平安旗下平安普惠力争2020年贷款余额逾1万亿元

消费金融正成为中国传统金融机构及互联网金融的业务必争之地。中国平安旗下专注消费金融的平安普惠宣布，力争2020年其贷款余额突破1万亿元人民币，目前仅1,200亿元。

--中国个股：春秋航空拟定增募资至多40亿元，用于购置10架空客飞机等

中国最大低成本航空公司--春秋航空公告，拟通过非公开发行股票募集不超过40亿元人民币，用于购置10架空客A320飞机项目和一台A320飞行模拟机项目，以扩充机队提升运载规模。

--中国个股：利欧股份拟与鼎晖等合组并购基金，目标为美成熟网络企业

中国利欧集团股份有限公司晚间公告称，拟与上海鼎晖百孚财富管理公司等共同组建一只并购基金，专项用于并购美国等海外市场处于稳定成长期且排名靠前的互联网技术型企业，并购基金目标规模为不超过80亿元人民币。

--香港热股：富力地产中期净利大升逾倍，午盘股价大涨创两年半以来新高

中国房地产商--广州富力地产公布上半年净利按年大升1.17倍，受期内交付面积同比增加带动。公布业绩后，富力地产午盘股价最多曾大涨7.5%至2013年11月以来高位。

--香港个股：耀才证券称不时审视策略机会，惟未有收到任何正式要约

香港本地券商--耀才证券周二回应被指获中资保险公司洽购时称，该公司不时审视策略机会，惟未有收到任何正式要约。稍早有报导称，资金充裕的中资保险集团，已乘势再来港股“扫货”，目标传是耀才证券。

--台湾个股：新光寿上半年国际板债券余额增至3,187亿台币，下半年转趋谨慎