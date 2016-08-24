中国货币市场：资金紧势未改，公开市场净投放帮助不大

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京8月24日 - 中国银行间市场周三早盘资金面继续收紧，大行融出减少，隔夜、7天和14天等主要期限资金均融入困难，市场成交稀少。央行虽重启14天期逆回购操作，且公开市场单日净投放，但对资金紧势未有明显帮助。
交易员认为，资金紧张势头从隔夜逐渐蔓延到14天期品种，在监管层降杠杆决心下，未来紧平衡料成新的常态。
“（资金）完全没松，紧死了，匿名（点击）价格7天都挂到2.80%了，14天也借不到，甚至都有人借21天了。”华中一银行交易员说，“现在连7天、14天都紧了，央行去杠杆的意图明显了吧。”
她并称，股份制和大行融出很少，城商行也只是挤了一点点出来，其他都没有，目前银行间市场成交非常少。
时隔逾半年后，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购。在补充流动性的同时，期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑，昨日消息出台后现券和国债期货一度承压；不过从今天操作结果来看，与春节前持平且明显低于二级的中标利率，稍微缓和冲击。今日公开市场单日则净投放400亿元人民币。
业内人士稍早亦透露，继上日后，央行公开市场一级交易商可继续申报明日的七天和14天期逆回购需求。
上海一基金交易员称，央行重启14天逆回购意在有意抬高成本从而降杠杆，意图很明显，之前流动性太宽松大家都习惯了，但目前这种紧平衡可能是以后的常态。
“有些基金七天都借不到，都在换钱，就是股票户有钱互相交换着用。不知道14天会不会剧烈收紧，不过昨天就有基金被银行赎回了在卖债，目前貌似大家预期都不怎么乐观。”该交易员说。
路透数据显示，上交所隔夜回购利率 早盘一度大涨138个基点至3.755%，目前报在3.655%。
中信证券固定收益团队首席分析师明明称，从量上来看，14天逆回购对七天期有替代作用；从价格上看，本次14天利率与上次持平，也显示央行对短期利率的呵护。目前14天2.4%的利率相对市场水平来说并不高，但考虑到未来回购交易期限可能被拉长，即14天回购的交易量会上升，所以对整体市场资金成本还是有抬升作用。
以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp
) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0305 2.0367 -0.62
七天 2.4477 2.4002 +4.75
14天 2.7572 2.7035 +5.37
上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6550 2.3750 +128.00
七天 2.9550 2.8500 +10.50
14天 2.8900 2.2500 +64.00
回购定盘利率 其中:隔夜 2.0500 2.0300 +2.00
七天 2.6000 2.4000 +20.00
14天 3.1000 2.8888 +21.12
Shibor
其中:隔夜 2.0430 2.0330 +1.00
七天 2.3620 2.3520 +1.00
三个月 2.7940 2.7930 +0.10
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583