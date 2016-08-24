路透基点：华融国际金控首次筹贷，寻求15亿港元等值贷款--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港8月24日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市券商华融国际金融控股有限公司正寻求筹集一笔15亿港元等值(1.93亿美元)一年期贷款，这是该公司首次在市场筹贷。
远东国际商业银行为牵头行兼簿记行(MLAB)。所筹资金用于运营资本。借款人母公司--中国华融资产管理股份有限公司将提供一份同意协助书(letter of comfort)。
是次贷款平分为一笔定期贷款和一笔循环贷款。循环贷款可以按港元或美元动用。
利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点。9月9日前承贷的银行将获得5个基点的提前参贷费。承贷截止期限为9月23日。
银行受邀参与以下四个层次的贷款：
承贷4亿港元或以上的银行将获得MLAB头衔，综合收益305个基点，以及25个基点的前端费；承贷3-3.9亿港元的银行将获得牵头行头衔，综合收益295个基点，以及15个基点的前端费；承贷2-2.9亿港元的银行将获得主办行头衔，综合收益290个基点，以及10个基点的前端费；承贷1-1.9亿港元的银行将获得安排行头衔，综合收益285个基点，以及5个基点的前端费。综合收益包括提前参贷费。
去年7月，中国华融资产管理的另一个子公司--中国华融国际控股有限公司曾试图在市场筹集1亿美元三年期定期贷款，但该公司的这笔首次联贷案最终却在启动一周后取消。 (完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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