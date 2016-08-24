中国债市动态：14天逆回购利率走平现券稍事喘息，但市场情绪依旧谨慎

路透上海8月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券稍事喘息，因央行公开市场时隔半年后重启的14天逆回购中标利率持平于上次，令机构紧张心态略有缓和；不过对于政策面引导降杠杆的意图仍疑虑重重，市场情绪依旧谨慎，国债期货反弹无力。

交易员并指出，14天逆回购重启后若成为常态化操作，通过货币市场传导后势必提升机构加杠杆成本，对现券的负面影响难以避免，但影响程度尚难以估量，仍取决于央行接下来的调控力度。

南京银行资金运营中心交易员郭伟表示，早盘现券收益率虽从高点稍有回落，不过整体情绪仍然比较谨慎，“之前担心（14天逆回购）利率上调，但没有调，市场有点小激动，有些机构觉得可以买了，不过很快大家就冷静了，（收益率）跟昨天比也没下。”

华南一券商交易员亦谈到，公开市场增加14天逆回购，其用意肯定包括债市杠杆的警示，影响应该也不是一个短期过程，“以后14天应该是个常规期限了吧，早上大家激动太早了。”

时隔逾半年后，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购。在补充流动性的同时，期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑，昨日消息出台后现券和国债期货一度承压；不过从今天操作结果来看，与春节前持平且明显低于二级的中标利率，稍微缓和冲击。

郭伟并认为，逆回购利率持平消息出来后，国债期货虽有一波快速反弹，但持续性有限，目前仍未摆脱弱势；此外最近一波行情中，很多机构的盈利都比较丰厚，如果市场预期不佳可能还有获利盘会进一步涌出，现券或将面临更大调整压力。

一级市场方面，财政部上午招标续发行的350亿元人民币三年期续发国债，加权中标收益率2.3735%，低于此前2.40%的预测均值。该期债边际中标收益率为2.4244%，投标倍数2.47倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1749%/3.17%，上日为3.17%/3.1625%。