中国汇市：人民币早盘跌逾百点，人民币资金偏紧推升美元掉期曲线

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘跌逾百点，中间价则升逾160点
* 中间价上涨主因昨日收盘价与中间价偏离较大
* 客盘结汇意愿下降，隔夜美元空头止损拉低汇价
* 短期美指动向仍是重要参考
* 人民币资金较紧，美元掉期曲线上行
路透上海8月24日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价跌逾百点，中间价则升逾160点。交易员称，人民币昨日大幅反弹后客盘结汇意愿下降，而早盘美元指数上行加剧隔夜美元空头止损，短期美指动向仍是重要参考，人民币汇价不排除继续考验周初低点可能。
他们并指出，今日中间价上涨主因昨日收盘价与中间价偏离较大所致，仍符合定价规则；由于境内人民币资金相对偏紧，短端美元掉期因此继续上行，并推高长端掉期 升破800点至近两个月新高。
“有隔夜美元空头止损，另外早盘美指也涨了，大家的反应也都是买（美元）。”一中资行交易员称，“早上人民币资金比较紧，赶紧在掉期市场拿美元换人民币，掉期曲线的反应也是这样的。”
时隔逾半年后，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购。在补充流动性的同时，期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑，昨日消息出台后现券和国债期货一度承压；不过从今天操作结果来看，与春节前持平且明显低于二级的中标利率，稍微缓和冲击。
北京时间12:06，人民币兑美元 即期报6.6538元，上日收报6.6416元，夜盘终报6.6407元。今日人民币兑美元中间价 报6.642元，上日中间价为6.6586元。人民币兑美元即期成交额 为76.57亿美元，上日半日为82.74亿美元。
全球汇市方面，美元周三小涨，兑日圆脱离隔夜所及低位，市场关注全球央行官员在怀俄明州杰克森霍尔的集会，期望从中寻找美联储是否准备再度升息的线索。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.27%至94.12；SDR篮子指数微升至94.99，BIS篮子指数微升至94.86。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7895元, 上日尾盘为6.7883元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6643元, 上一交易日尾盘报6.6574元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6544；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583