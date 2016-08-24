中国汇市：人民币早盘跌逾百点，人民币资金偏紧推升美元掉期曲线

* 人民币早盘跌逾百点，中间价则升逾160点

* 中间价上涨主因昨日收盘价与中间价偏离较大

* 客盘结汇意愿下降，隔夜美元空头止损拉低汇价

* 短期美指动向仍是重要参考

* 人民币资金较紧，美元掉期曲线上行

路透上海8月24日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价跌逾百点，中间价则升逾160点。交易员称，人民币昨日大幅反弹后客盘结汇意愿下降，而早盘美元指数上行加剧隔夜美元空头止损，短期美指动向仍是重要参考，人民币汇价不排除继续考验周初低点可能。

他们并指出，今日中间价上涨主因昨日收盘价与中间价偏离较大所致，仍符合定价规则；由于境内人民币资金相对偏紧，短端美元掉期因此继续上行，并推高长端掉期 升破800点至近两个月新高。

“有隔夜美元空头止损，另外早盘美指也涨了，大家的反应也都是买（美元）。”一中资行交易员称，“早上人民币资金比较紧，赶紧在掉期市场拿美元换人民币，掉期曲线的反应也是这样的。”

时隔逾半年后，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购。在补充流动性的同时，期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑，昨日消息出台后现券和国债期货一度承压；不过从今天操作结果来看，与春节前持平且明显低于二级的中标利率，稍微缓和冲击。

北京时间12:06，人民币兑美元 即期报6.6538元，上日收报6.6416元，夜盘终报6.6407元。今日人民币兑美元中间价 报6.642元，上日中间价为6.6586元。人民币兑美元即期成交额 为76.57亿美元，上日半日为82.74亿美元。

全球汇市方面，美元周三小涨，兑日圆脱离隔夜所及低位，市场关注全球央行官员在怀俄明州杰克森霍尔的集会，期望从中寻找美联储是否准备再度升息的线索。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.27%至94.12；SDR篮子指数微升至94.99，BIS篮子指数微升至94.86。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7895元, 上日尾盘为6.7883元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6643元, 上一交易日尾盘报6.6574元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6544；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。