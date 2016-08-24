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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 12:26 BJT

日本债市：东京股市上涨拖累日债大多下跌，超长期公债持稳

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.205% +0.5 -0.210%

五年期公债 -0.170% +1.5 -0.185%

10年期公债 -0.085% +1.0 -0.095%

20年期公债 0.260% +0.5 0.255%

30年期公债 0.305% -0.5 0.310%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.47 -0.09 151.56

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/王颖；审校 刘秀红/王丽鑫/许娜)

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