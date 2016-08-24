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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 12:33 BJT

《汇市简讯》欧元/美元处于守势，因美元买兴增加

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* 欧元/美元卖盘增加，因美元买盘增加，波动区间为1.1294-1.1311

* 亚洲早盘中短暂上涨后被压低，上日高位1.1355

* 交投清淡人气极低

* 有期权在1.1160-1.1225到期，将限制跌势(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)

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