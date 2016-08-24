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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--8月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    8月24日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --  买超12,975
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --     买超947
        
    8月25日(四)
    0645 法国企业景气指数                              8月        103        103
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第二季        --       -2.2%
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                       8月      108.5      108.3
                    现况指数                                    114.9      114.7
                    预期指数                                    102.5      102.2
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 8月        --        负14
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                7月      +3.3%      -3.9%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.5%      -0.4%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --       -3.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +0.3%      +0.4%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月20日当周     26.5        26.2
                 四周均值(万人)                                   --      26.525
                 续请失业金人数(万人)           8月13日当周     215.3      217.5
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         8月初值        --       51.80
                   服务业PMI                                    52.0        51.4
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                      8月        --        负15
                       综合指数                                   --         负6    
    2100 韩国消费者信心指数                            8月        --         101    
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   7月     -0.4%       -0.4%
             全国整体CPI                                          --       -0.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               8月     -0.3%       -0.4%
             东京地区整体CPI                                      --       -0.4%    
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值      预估值
    
    8月24日(三)
    0130 澳洲建筑完工                                第二季     -3.7%        --           
    0600 德国经季节调整GDP(较前季)                   第二季     +0.4%      +0.4%     
             未经季节调整GDP(较上年同期)                        +3.1%      +3.1%     
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)    7月    37.662        --      
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                       前周     530.1        --       
                抵押贷款再融资指数                             2355.2        --     
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   7月修正值     114.4        --       
             建筑许可(较前月)                                   -0.8%        --       
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      6月      +0.2%        --       
                                     (较上年同期)               +5.6%        --       
                                 房屋价格指数                   234.8        --        
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        7月        539        551        
             成屋销售(较前月)                                   -3.2%      -0.4%          
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦/王兴亚 审校 王颖)

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