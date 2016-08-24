主要国家经济指标预测--8月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月24日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超12,975 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超947 8月25日(四) 0645 法国企业景气指数 8月 103 103 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -2.2% 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 108.5 108.3 现况指数 114.9 114.7 预期指数 102.5 102.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 -- 负14 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 7月 +3.3% -3.9% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.5% -0.4% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -3.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% +0.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 26.5 26.2 四周均值(万人) -- 26.525 续请失业金人数(万人) 8月13日当周 215.3 217.5 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 51.80 服务业PMI 52.0 51.4 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 8月 -- 负15 综合指数 -- 负6 2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 101 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -0.4% -0.4% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -0.3% -0.4% 东京地区整体CPI -- -0.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月24日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -3.7% -- 0600 德国经季节调整GDP(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% 未经季节调整GDP(较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 7月 37.662 -- 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 530.1 -- 抵押贷款再融资指数 2355.2 -- 1130 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 114.4 -- 建筑许可(较前月) -0.8% -- 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 +0.2% -- (较上年同期) +5.6% -- 房屋价格指数 234.8 -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 539 551 成屋销售(较前月) -3.2% -0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/王兴亚 审校 王颖)