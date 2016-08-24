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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 13:53 BJT

《全球汇市》美元小幅上涨，投资者静候杰克森霍尔全球央行会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1290  1.1303  -0.12  +3.96  1.0860
    美元/日圆            100.40  100.23  +0.17 -16.54  120.30
    欧元/日圆         113.37  113.32  +0.04 -13.11  130.47
    美元/瑞郎            0.9640  0.9636  +0.04  -3.77  1.0018
    英镑/美元            1.3176  1.3191  -0.11 -10.60  1.4738
    美元/加元            1.2927  1.2911  +0.12  -6.59  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6669  6.6569  +0.15  +1.51  6.5680
    澳元/美元            0.7603  0.7615  -0.16  +4.51  0.7275
    新西兰元/美元        0.7284  0.7290  -0.08  +6.73  0.6825
    澳元/日圆         76.350  76.310  +0.05 -12.86  87.620
    新西兰元/日圆     73.140  73.060  +0.11 -10.78  81.980
    英镑/日圆         132.31  132.30  +0.01 -25.34  177.22
    澳元/新西兰元     1.0436  1.0430  +0.06  -2.14  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张荻/郑茵/张若琪/王兴亚；审校 艾茂林/张涛/李春喜)

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