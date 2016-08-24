《全球汇市》美元小幅上涨，投资者静候杰克森霍尔全球央行会议

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1290 1.1303 -0.12 +3.96 1.0860 美元/日圆 100.40 100.23 +0.17 -16.54 120.30 欧元/日圆 113.37 113.32 +0.04 -13.11 130.47 美元/瑞郎 0.9640 0.9636 +0.04 -3.77 1.0018 英镑/美元 1.3176 1.3191 -0.11 -10.60 1.4738 美元/加元 1.2927 1.2911 +0.12 -6.59 1.3839 美元/离岸人民币 6.6669 6.6569 +0.15 +1.51 6.5680 澳元/美元 0.7603 0.7615 -0.16 +4.51 0.7275 新西兰元/美元 0.7284 0.7290 -0.08 +6.73 0.6825 澳元/日圆 76.350 76.310 +0.05 -12.86 87.620 新西兰元/日圆 73.140 73.060 +0.11 -10.78 81.980 英镑/日圆 132.31 132.30 +0.01 -25.34 177.22 澳元/新西兰元 1.0436 1.0430 +0.06 -2.14 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张荻/郑茵/张若琪/王兴亚；审校 艾茂林/张涛/李春喜)