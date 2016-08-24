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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 14:16 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲盘处于温和避险模式

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* 美元/日圆涨0.13%，澳元/美元跌0.16%，新西兰元/美元跌0.11%，英镑/美元跌0.17%

* 美元/韩元涨0.49%，美元/坡元涨0.13%，美元/人民币涨0.23%，美元/马币涨0.27%

* 日本股市日经指数涨0.61%，韩国综合股价指数跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.47%，美国原油跌1.39%，美国10年期公债收益率1.5509%

* 意大利中部发生地震，据信至少已有10人丧生

* 朝鲜发射潜射弹道导弹落入日本海域(完) (编译 张若琪 审校 刘秀红)

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